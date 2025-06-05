Карпин высказался о новичках сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что новички национальной команды находятся в процессе адаптации и еще не успели ярко себя проявить.
– Сильная сторона сборной Нигерии – прессинг, высокий уровень физической подготовки. Насколько наши игроки готовы физически противостоять сопернику?
– Посмотрим. Для этого игра и есть. Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов, как вы говорите.
– Будет ли ротация на вратарской позиции, или номер один известен?
– Одну игру будет один вратарь стоять, вторую – другой.
– Абдулкадыров, Мелехин, Митрюшкин, Щетинин – кто‑то из новичков успел ярко проявить себя на тренировках?
– Как‑то ярко, наверное, нет, знакомимся, они адаптируются. Щетинин уже был в сборной. Мелехина я знаю, чем‑то удивить меня не сможет, но все оставляют приятные впечатления.
- Матч Россия – Нигерия пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 мск.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия – 43-е.