Карпин высказался о неприезде основных игроков сборной Нигерии на матч с Россией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на то, что сборная Нигерии сыграет в Москве неосновным составом.

Товарищеский матч в «Лужниках» пройдет в пятницу, 6 июня, в 20:00 мск.

На игру не приехали многие нигерийские футболисты, выступающие в топ-5 лигах Европы.

– Нигерия будет не в оптимальном составе, многие звезды не приедут. Это плохо для сборной России?

– Понятно, что было бы лучше, если бы приехали все основные игроки сборной Нигерии, но то же самое можно сказать про нас: нет Дивеева, Головина, Алексея Миранчука. На каждом сборе в любой сборной где‑то кого‑то не хватает.