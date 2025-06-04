Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переплатил по долгам за алименты. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, сумма переплаты составила 629 рублей и 99 копеек.

Таким образом, на сегодняшний день ему должен быть разрешен выезд из России.

Ранее Сафонов в полном объеме погасил задолженность по алиментам в размере более 66 миллионов рублей.