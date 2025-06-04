Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переплатил по долгам за алименты. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, сумма переплаты составила 629 рублей и 99 копеек.
Таким образом, на сегодняшний день ему должен быть разрешен выезд из России.
Ранее Сафонов в полном объеме погасил задолженность по алиментам в размере более 66 миллионов рублей.
- Сейчас голкипер находится в расположении сборной России, которая проведет два товарищеских матча.
- Национальная команда сыграет в Москве с Нигерией 6 июня, а 10 июня встретится в Минске с Беларусью.
Источник: телеграм-канал Good Sport