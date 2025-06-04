Стал известен размер отступных, на которые претендует Гончаренко

«Пари НН» ведет переговоры о форме расставания с главным тренером команды Виктором Гончаренко. При этом по контракту тренеру можно вообще не платить, так как формально клуб вылетел из РПЛ и сейчас проходит лицензирование для ФНЛ.

«Высоки шансы, что его уберут. Возможно, даже сегодня. Однако решения еще нет», – написал журналист Иван Карпов.

Наиболее вероятным назван вариант, при котором тренер получит 1,5-2 миллиона рублей неустойки. Однако не исключено, что Гончаренко получит причитающиеся ему 10 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта. Но все же это маловероятно.

Сообщается также, что зарплата беларуса в «Пари НН» составляет 3,5 миллиона рублей в месяц.