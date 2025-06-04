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  • Стал известен размер отступных, на которые претендует Гончаренко

Стал известен размер отступных, на которые претендует Гончаренко

Вчера, 14:26
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«Пари НН» ведет переговоры о форме расставания с главным тренером команды Виктором Гончаренко. При этом по контракту тренеру можно вообще не платить, так как формально клуб вылетел из РПЛ и сейчас проходит лицензирование для ФНЛ.

«Высоки шансы, что его уберут. Возможно, даже сегодня. Однако решения еще нет», – написал журналист Иван Карпов.

Наиболее вероятным назван вариант, при котором тренер получит 1,5-2 миллиона рублей неустойки. Однако не исключено, что Гончаренко получит причитающиеся ему 10 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта. Но все же это маловероятно.

Сообщается также, что зарплата беларуса в «Пари НН» составляет 3,5 миллиона рублей в месяц.

  • 47-летний Гончаренко возглавляет «Пари НН» с 9 октября 2024 года.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Пари НН Гончаренко Виктор
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Комментарии (3)
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Cleaner
1749042943
Мешок картошки в качестве отступных, на большее не наработал. И проводить на вокзал до Минска, чтобы по дороге никуда не сбежал.)))
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Интерес
1749050938
НА посевную наработал.
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