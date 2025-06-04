Стал известен размер отступных, на которые претендует Гончаренко

«Пари НН» ведет переговоры о форме расставания с главным тренером команды Виктором Гончаренко. При этом по контракту тренеру можно вообще не платить, так как формально клуб вылетел из РПЛ и сейчас проходит лицензирование для ФНЛ.
«Высоки шансы, что его уберут. Возможно, даже сегодня. Однако решения еще нет», – написал журналист Иван Карпов.
Наиболее вероятным назван вариант, при котором тренер получит 1,5-2 миллиона рублей неустойки. Однако не исключено, что Гончаренко получит причитающиеся ему 10 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта. Но все же это маловероятно.
Сообщается также, что зарплата беларуса в «Пари НН» составляет 3,5 миллиона рублей в месяц.
- 47-летний Гончаренко возглавляет «Пари НН» с 9 октября 2024 года.
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.