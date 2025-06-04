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Мостовой сравнил уровень Николича и Мусаева

Вчера, 14:16
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что лучшим тренером РПЛ сезона-2024/25 является Марко Николич, возглавляющий ЦСКА.

«Для меня лучший тренер чемпионата Николич, а не Мусаев. Да, Мусаев с «Краснодаром» стал чемпионом, можно его только поздравить с этим. Но лучший все равно Николич – он сильнее как тренер. Например, думаю, Николич даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев с этим же клубом вылетел бы в ФНЛ. Вот и вся разница», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занял 1-е место в РПЛ с 67 очками после 30 матчей.
  • ЦСКА занял 3-ю позицию с отставанием от «быков» в 8 очков. Красно-синие также выиграли FONBET Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Николич Марко Мусаев Мурад Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Romashin69
1749036592
Чего тогда ЦСКА не стал чемпионом в этом году?
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SLADE2019
1749036958
Александр, ну что такое если бы? Очень не аргументировано, очень.
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DOCTOR PENALTY
1749038322
Абсолютно согласен с Мостовым! """""
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Тинез Розоп
1749040548
Мусаев ему на хер соли насыпал?…( не иначе)
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