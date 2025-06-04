Мостовой сравнил уровень Николича и Мусаева

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что лучшим тренером РПЛ сезона-2024/25 является Марко Николич, возглавляющий ЦСКА.

«Для меня лучший тренер чемпионата Николич, а не Мусаев. Да, Мусаев с «Краснодаром» стал чемпионом, можно его только поздравить с этим. Но лучший все равно Николич – он сильнее как тренер. Например, думаю, Николич даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев с этим же клубом вылетел бы в ФНЛ. Вот и вся разница», – сказал Мостовой.