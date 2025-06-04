Сафонов пропустил тренировку сборной России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не принимает участие в проходящей сейчас тренировке сборной России на базе в Новогорске. Он отправился на медицинское обследование и должен начать работать с командой вечером.

«Матвей на плановом обследовании. Вечером он приступит к тренировкам. Вечером запланировано занятие у [тренера голкиперов сборной] Виталия Кафанова именно с вратарями, он вместе с ними выйдет на поле», – сообщили в пресс‑службе сборной России.