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Сафонов пропустил тренировку сборной России

Сегодня, 11:26

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не принимает участие в проходящей сейчас тренировке сборной России на базе в Новогорске. Он отправился на медицинское обследование и должен начать работать с командой вечером.

«Матвей на плановом обследовании. Вечером он приступит к тренировкам. Вечером запланировано занятие у [тренера голкиперов сборной] Виталия Кафанова именно с вратарями, он вместе с ними выйдет на поле», – сообщили в пресс‑службе сборной России.

  • Сафонов сегодня прилетел в Москву.
  • 6 июня на стадионе «Лужники» Россия сыграет с Нигерией, а 10 июня встретится с Беларусью в Минске. Встречи начнутся в 20:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей
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