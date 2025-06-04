Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Григорян заявил, что Станкович вернул «Спартаку» узнаваемый стиль

Григорян заявил, что Станкович вернул «Спартаку» узнаваемый стиль

Сегодня, 11:12
21

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Что касается стиля, который он дал команде, то можно сказать, что спустя много‑много лет наконец‑таки мы увидели «Спартак», который был похож на «Спартак». Поэтому я говорю, что Станкович по своей стилистике – тот тренер, который соответствует идеологии «Спартака».

Продление контракта? Трудно сказать, насколько это решение было правильным. Все критикуют Станковича за несдержанность и, конечно, это правда.

Но, на мой взгляд, решение было правильным, потому что сейчас пауза между розыгрышами чемпионата очень маленькая. Что‑то менять, менять тренера, который наконец‑то стилистику «Спартаку» наладил, было бы неправильно», – сказал Григорян.

  • «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка.
  • В FONBET Кубке России «Спартак» выбыл на стадии финала Пути регионов.
  • Новый контракт Станковича с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Еще по теме:
Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша 6
«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов 2
Стало известно, были ли у Бабича предложения о переходе в другие клубы этим летом 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1749025231
Молодцы, если оставят Станковича, но с психологом поработать ему надо.
Ответить
ilich55
1749026122
Шурик, прежде чем употреблять слово "стилистика", заглянул хотя бы в словарь русского языка. Стиль и стилистика, как говорят в Одессе, понятия разные. Стилистика к стилю (манере) игры команды или отдельно взятого игрока ни какого отношения не имеет.
Ответить
Круче чем вареные яица
1749027259
Стиль говноедов.
Ответить
SLADE2019
1749029797
Фирменный стиль Спартака - борьба (натуральная) за чемпионство. Всегда. Я не вижу, что Станкович это привил команде.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1749031803
Смех он вернул точно! Стеночки, забегания. Пацталом от лузеров! Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Стал известен размер отступных, на которые претендует Гончаренко
14:26
Мостовой сравнил уровень Николича и Мусаева
14:16
2
Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе
13:56
2
Назван конкурент Осинькина в борьбе за место главного тренера «Пари НН»
13:40
2
Назван российский клуб, который может возглавить Осинькин
13:17
2
В «Пари НН» приняли решение по Гончаренко
13:02
Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»
12:50
5
Назван кандидат на пост главного тренера «Ростова»
12:41
6
Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»
12:22
9
Андрей Мостовой дал советы Александру Мостовому
12:02
14
Все новости
Все новости
«Крыльям Советов» предрекли вылет из РПЛ в следующем сезоне
13:35
«Динамо» намерено забрать вратаря «Химок»
13:33
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
13:09
1
В «Пари НН» приняли решение по Гончаренко
13:02
Реакция Александра Мостового на слова Андрея Мостового: «Фамилию замарать не позволю!»
12:50
5
Назван кандидат на пост главного тренера «Ростова»
12:41
6
Сергеев оценил отставку Осинькина из «Крыльев Советов»
12:31
Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»
12:22
9
Гендиректор «Факела» Асхабадзе может перейти в московский клуб
12:13
1
Андрей Мостовой дал советы Александру Мостовому
12:02
14
Сперцяном заинтересовался турецкий клуб
11:45
5
Селюк сказал, готов ли Дзюба играть до 40 лет
11:21
Григорян заявил, что Станкович вернул «Спартаку» узнаваемый стиль
11:12
21
Большинство клубов Первой лиги поддержало участие в РПЛ «Пари НН», а не «Урала»
10:42
22
Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша
10:10
6
Пьянич высказался о будущем в ЦСКА
09:56
1
Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»
09:37
4
«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов
09:05
2
Губернатор Самарской области согласовал кандидатуру нового главного тренера «Крыльев»
08:36
4
Стало известно, были ли у Бабича предложения о переходе в другие клубы этим летом
07:57
3
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
7
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»
00:45
13
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Кисляк из ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Вчера, 23:48
2
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
6
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
1
Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»
Вчера, 22:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 