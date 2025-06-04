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  • Большинство клубов Первой лиги поддержало участие в РПЛ «Пари НН», а не «Урала»

Большинство клубов Первой лиги поддержало участие в РПЛ «Пари НН», а не «Урала»

Сегодня, 10:42
22

Футбольная национальная лига провела по запросу РФС опрос среди участников Первой Лиги о том, кто должен занять место «Химок» в РПЛ. Он проходил среди клубов участников сезона-2024/25, поскольку состав участников сезона-2025/26 еще не сформирован из-за продолжающегося турнира во Второй лиге.

По итогам опроса клубы сформировали следующую позицию: 10 клубов поддержали «Пари НН», 4 – «Урал», 1 – воздержался.

Также по 1 клубу остановились на мнении, что:

  • при замене участника РПЛ необходимо строго придерживаться спортивных принципов и ориентироваться исключительно на спортивные критерии отбора;
  • необходимо расширение состава участников МИР РПЛ до 18 клубов;
  • необходимо проведение дополнительных переходных матчей между «Пари НН» и «Уралом».

На основании результатов опроса клубов в ближайшее время ФНЛ будет сформировано официальное письмо и отправлено в РФС. Исполком РФС будет принимать финальное решение, учитывая мнение РПЛ и ФНЛ.

  • «Химки» ранее не получили лицензию РФС-1 и лишились права продолжить выступления в РПЛ.
  • «Пари НН» в стыковых матчах за место в РПЛ проиграл «Сочи», а «Урал» – «Ахмату».

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Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Пари НН Урал
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Комментарии (22)
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gennadiy
1749025360
Какая же всётаки грязь...
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Vratarь
1749025370
Чего уж там! Даёшь переходняк Урал - Пари!
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Skull_Boy
1749026230
Ну все правильно своих шавок, Урал, надо подтягивает и избавляться от конкурента, а то видим, как Бзенит одних уже затащил, а теперь и этих, и вот тебе 12 очков, а по-чесноку регламент в руки и оставлять НН
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biber.ru
1749026246
За всей этой смутой стоят интересы определённых лиц, которые в силу своего тупоумия и жадности наплевали на спорт.
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Из Твери Леха
1749027238
С какой стати? Пусть берут команду из ФНЛ, только не Урал, который как и НН проиграл стыки, а кто там следом? CКА-Хабаровск. Вообще это всё один сплошной 6 * я * д с и й цирк. В стыках по спорт. принципу должен был играть Черноморец, как и несколько сезонов ранее в вышку должна была выйти Алания. Навыдумывали говнорегламентов. Всё это из-за стадионов, которые должны насильственно эксплуатироваться. Ну так давайте закрепим право за городами не вылетать из РПЛ никогда: НН, Саранск, ЕКБ, Казань, Сочи и т.д. Иначе зачем клубам из ФНЛ вообще стараться и бороться за что-то?
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Айболид
1749027354
Конспирологи из свиносекты нашли тему(вернее им подкинули) , для визгов и говнометания в межсезонье . Ну хотя бы люди повеслятся , глядя на "творчество" этих юродивых .
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САДЫЧОК
1749028165
Вернуть Черноморец в РПЛ! Стадион Фишт собственность Краснодарского края,Черноморец команда из Краснодарского края в отличии от Сочи (Динамо С-Пб),не имеющей отношения к краю.По итогам , Черноморец в стыках, Сочи за бортом.По спортивному принципу Фишт Черноморцу, а Сочи второй стадион им. Славы Метревели, который отвечает требованиям ФНЛ. Но какая то неведомая сила заставляет краевые власти отдать стадион пришлой команде, предать своих земляков. И эта невидимая сила в лице....
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BarStep
1749028481
Тема не новА. Вспомним тот же Оренбург, два года подряд их не пускали в РПЛ из-за стадиона?! И что? Построили, обкатали, - теперь лучшая лига на выездах будет наслаждаться:)
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АлексМак
1749031592
ну и дураки
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Мордаванин
1749032536
чей стон надволгой раздавался?))
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