Большинство клубов Первой лиги поддержало участие в РПЛ «Пари НН», а не «Урала»

Футбольная национальная лига провела по запросу РФС опрос среди участников Первой Лиги о том, кто должен занять место «Химок» в РПЛ. Он проходил среди клубов участников сезона-2024/25, поскольку состав участников сезона-2025/26 еще не сформирован из-за продолжающегося турнира во Второй лиге.

По итогам опроса клубы сформировали следующую позицию: 10 клубов поддержали «Пари НН», 4 – «Урал», 1 – воздержался.

Также по 1 клубу остановились на мнении, что:

при замене участника РПЛ необходимо строго придерживаться спортивных принципов и ориентироваться исключительно на спортивные критерии отбора;

необходимо расширение состава участников МИР РПЛ до 18 клубов;

необходимо проведение дополнительных переходных матчей между «Пари НН» и «Уралом».

На основании результатов опроса клубов в ближайшее время ФНЛ будет сформировано официальное письмо и отправлено в РФС. Исполком РФС будет принимать финальное решение, учитывая мнение РПЛ и ФНЛ.