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Канчельскис выступил против совмещения постов Карпиным

Сегодня, 07:41
3

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и «Динамо».

«Я против, чтобы Карпин совмещал посты в сборной и в клубе! Тренируй либо национальную команду, либо «Динамо». Где мы в мире видели такое совмещение? Кого мы удивить пытаемся все время? Так быть не должно! Это мое мнение, я другого варианта не вижу – тренер должен заниматься одним делом», – сказал Канчельскис.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Ожидается, что Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» после 10 июня.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Динамо Бр Динамо Канчельскис Андрей Карпин Валерий
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Комментарии (3)
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ilich55
1749018357
"тренер должен заниматься одним делом" Эстонец думает иначе.........
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Странник 09
1749022468
Как совмещали посты в сборной и клубе БЕСКОВ и ЛОБАНОВСКИЙ???
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MaxRnD
1749028922
Сборная не участвует в каких-либо международных турнирах, поэтому каких-либо реальных неудовлетворительных результатов у неё/Валеры в этой ситуации быть не может. Просмотрев за несколько лет херову тучу кандидатов, Валера свою селекционную работу плюс/минус делает, чем облегчает задачи для следующего тренера. Тогда в чём смысл всего этого словесного пердежа в воду из каждого утюга ?
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