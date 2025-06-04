Канчельскис выступил против совмещения постов Карпиным

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и «Динамо».

«Я против, чтобы Карпин совмещал посты в сборной и в клубе! Тренируй либо национальную команду, либо «Динамо». Где мы в мире видели такое совмещение? Кого мы удивить пытаемся все время? Так быть не должно! Это мое мнение, я другого варианта не вижу – тренер должен заниматься одним делом», – сказал Канчельскис.