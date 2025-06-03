Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему не поддерживает назначение Валерия Карпина в «Динамо».
- Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.
- Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
- Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».
«В мире такого нигде нет. Это огромный пласт работы. В сборной страны надо отдаваться так же, как и в клубе – это огромнейшая работа.
Такой клуб, как «Динамо», должен завоевывать титулы, а Карпина в этот момент отвлекает сборная. Я немного удивлен.
Понятно, что сейчас у нас особенный период. Мы надеемся, что сборная скоро будет играть в официальных турнирах.
При всем уважении к Валерию Георгиевичу, это априори неправильно», – сказал Ташуев.
Источник: «Матч ТВ»