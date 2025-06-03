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Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно»

Вчера, 15:59
32

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему не поддерживает назначение Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

«В мире такого нигде нет. Это огромный пласт работы. В сборной страны надо отдаваться так же, как и в клубе – это огромнейшая работа.

Такой клуб, как «Динамо», должен завоевывать титулы, а Карпина в этот момент отвлекает сборная. Я немного удивлен.

Понятно, что сейчас у нас особенный период. Мы надеемся, что сборная скоро будет играть в официальных турнирах.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, это априори неправильно», – сказал Ташуев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Ташуев Сергей Карпин Валерий
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Комментарии (32)
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Spartak_forv@
1748959491
«Другое дело я,я свободен»-добавил Ташуев!
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nice_taste
1748960284
Сборная не играет ни с кем практически. Вот когда начнёт играть нормально,тогда и можно актуализировать вопрос,а так Ташуев только панику разводит
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Desma
1748962685
Эстонцу наплевать на мнение Ташуева. Знай рубит денежные знаки. Лицемер......
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1748964681
Какая сборная,какая там нагрузка и ответственность?)))С Буркина фасо играть?)))
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MaxRnD
1748965510
В настоящее время единственный тренер РПЛ, за которым большая часть его бывших подопечных готова идти за ним в любой клуб, а все подобные "заботы о сборной" - зависть чистой воды
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Константин-Шапкин-google
1748968384
Чёт как-то Валера киксанул. Ещё бы пони подписался тренировать.
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Hunter 717
1748968765
Такого как с нашей страной нет нигде действительно так что вы завидуете он уйдет когда вернут сборную сказал же он об этом
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