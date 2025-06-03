Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Модрич может оказаться в топ-клубе Серии A

Вчера, 13:29
3

Новый директор «Милана» Игли Таре хочет пригласить в команду полузащитника Луку Модрича. Кандидатура хорвата упоминалась в ходе обсуждений внутри клуба.

После объявления об уходе из «Реала» Модрич получил несколько предложений от клубов по всему миру, но пока не спешит с выбором.

  • Интерес к хорвату проявляли «Интер Майами», клубы из Саудовской Аравии и Бразилии.
  • В этом сезоне 39-летний Модрич провел за «Мадрид» 57 матчей, забил 4 гола, отдал 9 передач.
  • «Милан» в этом сезоне выиграл Суперкубок Италии, но в Серии A занял только 8-е место и не попал в еврокубки.

Еще по теме:
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
Модрич выбрал новую команду 1
У Модрича есть предложения из трех стран 5
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия А Испания. Примера Реал Милан Модрич Лука
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Круче чем вареные яица
1748947250
А Романцева не хотят позвать?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1748949906
57 матчей за сезон,вот это я понимаю.А российские игроки 30+ играют и стонут,как они устают
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Модрич выбрал новую команду
Вчера, 22:10
1
Индзаги попрощался с «Интером»
Вчера, 19:19
«Интер» выбирает между двумя тренерами
Вчера, 18:41
7
Индзаги покинул «Интер» после поражения 0:5 в финале ЛЧ
Вчера, 17:56
6
«Аталанта» рассматривает пять тренеров на замену Гасперини
Вчера, 16:48
Модрич может оказаться в топ-клубе Серии A
Вчера, 13:29
3
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
Вчера, 08:12
Сарри вернулся к работе спустя год
2 июня
ВидеоФанаты «Милана» провели траурную процессию по «Интеру» после 0:5
2 июня
3
Тренер «Аталанты» попрощался с клубом после 9 лет работы
31 мая
«Ювентус» хочет переманить тренера из АПЛ
31 мая
В «Фиорентине» определились с будущим Де Хеа
30 мая
Гасперини договорился с другим итальянским клубом после 9 сезонов в «Аталанте»
30 мая
«Милан» совершит рекордную продажу в истории клуба
30 мая
4
Фото«Милан» утвердил нового главного тренера
30 мая
1
В «Наполи» прояснили будущее Конте
30 мая
«Милан» уволил главного тренера
29 мая
Аллегри подписал контракт с новым клубом
29 мая
«Милан» определился с новым тренером
29 мая
1
Сарри получил предложения от двух топ-клубов Серии А
29 мая
«Интер» согласовал трансфер Луиса Энрике
28 мая
2
Конте близок к уходу из «Наполи», несмотря на чемпионство
26 мая
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая
Реакция Клоппа на новость о назначении в «Рому»
24 мая
3
Определен лучший тренер сезона Серии А
24 мая
Конте стал автором уникального достижения
24 мая
1
Только два тренера чаще выигрывали Серию А, чем Конте
24 мая
Хвича стал чемпионом двух стран в одном сезоне
23 мая
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 