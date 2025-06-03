Модрич может оказаться в топ-клубе Серии A

Новый директор «Милана» Игли Таре хочет пригласить в команду полузащитника Луку Модрича. Кандидатура хорвата упоминалась в ходе обсуждений внутри клуба.

После объявления об уходе из «Реала» Модрич получил несколько предложений от клубов по всему миру, но пока не спешит с выбором.