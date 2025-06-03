Модрич может оказаться в топ-клубе Серии A

Новый директор «Милана» Игли Таре хочет пригласить в команду полузащитника Луку Модрича. Кандидатура хорвата упоминалась в ходе обсуждений внутри клуба.
После объявления об уходе из «Реала» Модрич получил несколько предложений от клубов по всему миру, но пока не спешит с выбором.
- Интерес к хорвату проявляли «Интер Майами», клубы из Саудовской Аравии и Бразилии.
- В этом сезоне 39-летний Модрич провел за «Мадрид» 57 матчей, забил 4 гола, отдал 9 передач.
- «Милан» в этом сезоне выиграл Суперкубок Италии, но в Серии A занял только 8-е место и не попал в еврокубки.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X