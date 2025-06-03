Реакция Смолова на интерес от клуба-участника Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов высказался об интересе со стороны «Кайрата».

«Казахстан алға! Относительно вопроса – оставлю без комментариев. Хорошего вам дня. Спасибо, что набрали», – сказал Смолов.

Сообщается, что «Кайрат» рассматривает кандидатуру Смолова как возможное усиление перед квалификацией Лиги чемпионов.