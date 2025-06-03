Реакция Смолова на интерес от клуба-участника Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов высказался об интересе со стороны «Кайрата».
«Казахстан алға! Относительно вопроса – оставлю без комментариев. Хорошего вам дня. Спасибо, что набрали», – сказал Смолов.
Сообщается, что «Кайрат» рассматривает кандидатуру Смолова как возможное усиление перед квалификацией Лиги чемпионов.
- 35-летний Смолов провел в этом сезоне за «Краснодар» 24 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи и впервые завоевал звание чемпиона России.
- Он уже выступал за пределами РПЛ – в «Фейеноорде» в 2010 году и в «Сельте» в 2020-м.
Источник: Sports24.kz