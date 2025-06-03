Бабаев оценил работу Николича в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что результаты команды в сезоне-2024/25 – это внушительное достижение.

– Если бы зимой, когда ЦСКА был на шестом месте в чемпионате, кто-то вам сказал, что сезон закончите с бронзой РПЛ и победой в Кубке, как бы отреагировали?

– Это было бы на тот момент очень смелое заявление, но, видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была – определенный оптимизм повышался. В итоге выигранные Кубок России и бронза чемпионата – это действительно очень внушительное достижение. И оно получилось в результате честной и хорошей работы.

– Кто назначил Николича? Можете сказать, кто из руководителей ЦСКА год назад первым предложил поставить Марко на пост главного тренера команды?

– У нас решения принимаются коллегиально. Поэтому я не назову вам какого-то одного человека, который стал автором этого назначения. Решение принималось совместно.