Мусаев ответил, как изменился Галицкий за три года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об изменениях в характере владельца клуба Сергея Галицкого.
– Галицкий изменился за три года, когда вас не было в «Краснодаре»?
– Глобально нет: те же энергия, сила, уверенность. Может быть, стал немного спокойнее. Его реакция в сложные моменты – особенная: максимальное спокойствие и поиск новых решений. Но для меня главное его достижение – уважение от других людей. Это бесценно.
- Мусаев с 2021 по 2024 год возглавлял азербайджанский «Сабах», после чего вернулся в «Краснодар».
- По итогам сезона-2024/25 клуб впервые в истории выиграл РПЛ.
Источник: Sports.ru