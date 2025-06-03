Мусаев ответил, как изменился Галицкий за три года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об изменениях в характере владельца клуба Сергея Галицкого.

– Галицкий изменился за три года, когда вас не было в «Краснодаре»?

– Глобально нет: те же энергия, сила, уверенность. Может быть, стал немного спокойнее. Его реакция в сложные моменты – особенная: максимальное спокойствие и поиск новых решений. Но для меня главное его достижение – уважение от других людей. Это бесценно.