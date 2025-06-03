Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не смог избежать конфликта с журналисткой Сусаной Гуаш. Это случилось во время интервью испанского специалиста в эфире Movistar+ после победы в Лиге чемпионов.

«Я здесь ради Моники [Марканте], вы все это знаете. Ради тебя, Альваро [Бенито], – ну, может, чуть-чуть. Но точно не ради вас», – заявил Энрике, глядя в сторону Гуаш.

Журналистка попыталась сгладить момент: «Время летит. Сколько лет прошло?» – но тренер ответил с усмешкой: «Я все такой же молодой. Даже не знаю, сколько времени прошло».