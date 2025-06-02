Кафанов назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов выбрал лучшего вратаря минувшего сезона РПЛ.

«Лучший вратарь сезона – Игорь Акинфеев. Очень сильно провел сезон. Количество ошибок, которые повлияли на исход матчей, – таких у него не было. У Агкацева, Максименко и Латышонка они были. Эти трое – сейчас очень сильные вратари.

Когда пришел в сборную, я говорил, что хотел поработать с Акинфеевым, потому что понимал, что к нему нужен другой подход. Хотел понять, смогу ли работать с ним так, чтобы ему было комфортно. Я бы очень хотел. Конечно, было бы интересно, чтобы он провел прощальный матч. Даже если сейчас сделает, это будет здорово», – сказал Кафанов.