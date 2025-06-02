Кисляк – о том, как праздновал кубковый триумф: «Вызвал такси, посмотрел «Спокойной ночи, малыши» и спать»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как праздновал победу в Кубке.

В суперфинале ЦСКА победил «Ростов» в серии пенальти.

Это 1-й трофей для Кисляка.

Сегодня Матвей уже в расположении сборной России.

«Сразу после суперфинала лег спать. От стадиона дошел до метро, вызвал такси, и спать. Поехал домой, не в Новогорск. Был не поздно, посмотрел «Спокойной ночи, малыши» – и спать.

Победу не отмечали. Эмоции потрясающие, сезон подошел к концу – команда удачно его провела. Мы профессионально относимся к делу, эмоций хватит и на матчи сборной. Сборная – всегда честь, дополнительные эмоции. Ты всегда бьешься за герб страны. Хочется сюда ехать.

В Нигерии много известных футболистов. Тот же Виктор Осимхен, но он не поедет. Там много ребят, кто играет на европейском уровне», – сказал Кисляк.