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  • Президент «Урала» Иванов недоволен арбитрами в стыках с «Ахматом»: «Даже в 90-е так не судили, наш футбол катится в яму»

Президент «Урала» Иванов недоволен арбитрами в стыках с «Ахматом»: «Даже в 90-е так не судили, наш футбол катится в яму»

2 июня, 19:50
5

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал поражение от «Ахмата» в переходных матчах.

  • Екатеринбуржцы победили в домашнем матче (2:1), но уступили в Грозном (0:2).
  • Сообщалось, что в случае невыхода «Урала» в РПЛ Иванов может лишиться поста.
  • Екатеринбуржцы проведут в Первой лиге 2-й сезон подряд.

– Уже проанализировали матчи с «Ахматом»? К каким выводам пришли?

– А чего анализировать? Вы сами не видели? Вы не видели, как нас судили в обеих играх? Что мы могли сделать? Против нас команда РПЛ, да еще решения судьи в поле не в нашу пользу. И ВАР вмешивался... Ну что я должен сейчас рассказать? Мы первый матч должны были закончить со счетом 4:1! Понимаете? Если не 5:1. У нас гол отменили, пенальти не поставили.

В Грозном игрок «Ахмата» попадает нашему футболисту по лицу. Матч продолжается, судья показывает на точку. А почему не засчитали гол Аюпова? Где там Бобровский, который работал видеоарбитром, усмотрел офсайд Егорычева? Как Егорычев мог повлиять на эпизод? Его даже рядом не было!

А вы мне про «анализ»... Ну пусть хоть раз нам дадут послушать, о чем говорит судья в поле с видеоарбитрами. Что они там ему советуют? Что-то ищут, ищут, ищут...

Ребята, так даже в 90-е годы не судили! Я не знаю, как футболистам объяснить. Они ничего не понимают. Руки опускаются! Ну вот что мне пацанам говорить?

Но поймите, нас так судят весь сезон. Вспомните недавний матч с «Родиной». Четыре пенальти при помощи ВАР. Четыре! Три в наши ворота. Арбитр в поле ничего не назначает, его зовут к монитору. Он решения менял. Как это? Так давайте, может, вообще без арбитров в поле матчи проводить? У нас же все ВАР эти вердикты выносят... Почему у нас ВАР есть только в трех городах? А что с остальными? И это, по-вашему, спортивный принцип? Наш футбол катится в яму. Я не шучу. Тогда отмените эти кресла на трибунах, поставьте лавки, старые раздевалки. Ну а что? Мы назад возвращаемся с таким судейством. Назад!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Ахмат Иванов Григорий
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Комментарии (5)
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Ghork
1748883815
Нормально так у Гришки нытика подгорает...
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Интерес
1748884283
В девяностых у тебя лично был рай! Лучше бы ушёл на трибуну с тренерской скамейки,и тогда у тренеров были бы руки развязаны.И нре говори,что сидишь там просто так,для порядка и поддержки.Заноза в заднице...
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Странник 09
1748892240
У меня возник вопрос: почему на Матч ТВ, приглашенный судья эксперт не может разобрать спорный эпизод до принятия решения судьей в поле? Разногласия чтобы не вышло?
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bashnat013
1748927399
У этого типа даже если Урал и выиграет когда-то все равно виноваты все вокруг !Нужно лучше руководить командой и подбирать игроков !А не скулить
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