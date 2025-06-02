Президент «Урала» Иванов недоволен арбитрами в стыках с «Ахматом»: «Даже в 90-е так не судили, наш футбол катится в яму»

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал поражение от «Ахмата» в переходных матчах.

Екатеринбуржцы победили в домашнем матче (2:1), но уступили в Грозном (0:2).

Сообщалось, что в случае невыхода «Урала» в РПЛ Иванов может лишиться поста.

Екатеринбуржцы проведут в Первой лиге 2-й сезон подряд.

– Уже проанализировали матчи с «Ахматом»? К каким выводам пришли?

– А чего анализировать? Вы сами не видели? Вы не видели, как нас судили в обеих играх? Что мы могли сделать? Против нас команда РПЛ, да еще решения судьи в поле не в нашу пользу. И ВАР вмешивался... Ну что я должен сейчас рассказать? Мы первый матч должны были закончить со счетом 4:1! Понимаете? Если не 5:1. У нас гол отменили, пенальти не поставили.

В Грозном игрок «Ахмата» попадает нашему футболисту по лицу. Матч продолжается, судья показывает на точку. А почему не засчитали гол Аюпова? Где там Бобровский, который работал видеоарбитром, усмотрел офсайд Егорычева? Как Егорычев мог повлиять на эпизод? Его даже рядом не было!

А вы мне про «анализ»... Ну пусть хоть раз нам дадут послушать, о чем говорит судья в поле с видеоарбитрами. Что они там ему советуют? Что-то ищут, ищут, ищут...

Ребята, так даже в 90-е годы не судили! Я не знаю, как футболистам объяснить. Они ничего не понимают. Руки опускаются! Ну вот что мне пацанам говорить?

Но поймите, нас так судят весь сезон. Вспомните недавний матч с «Родиной». Четыре пенальти при помощи ВАР. Четыре! Три в наши ворота. Арбитр в поле ничего не назначает, его зовут к монитору. Он решения менял. Как это? Так давайте, может, вообще без арбитров в поле матчи проводить? У нас же все ВАР эти вердикты выносят... Почему у нас ВАР есть только в трех городах? А что с остальными? И это, по-вашему, спортивный принцип? Наш футбол катится в яму. Я не шучу. Тогда отмените эти кресла на трибунах, поставьте лавки, старые раздевалки. Ну а что? Мы назад возвращаемся с таким судейством. Назад!