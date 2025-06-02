Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ может нарваться на судебные тяжбы, если отдаст вакантное место «Уралу»

РПЛ может нарваться на судебные тяжбы, если отдаст вакантное место «Уралу»

2 июня, 18:44
27

Завтра РПЛ должна определиться с позицией по вакантному месту в лиге. Оно образовалось после лишения «Химок» лицензии.

«Общее собрание РПЛ, с большой долей вероятности, утвердит кандидата от лиги на место «Химок» – с большой долей вероятности, общее собрание (оно пройдeт в режиме видеосвязи) проголосуют за «Пари НН».

В ином случае у лиги и РФС есть опасения апелляций и исков – в регламенте написано, что приоритет в подобных случаях отдается клубу РПЛ. Поэтому вероятность повышения «Урала», проигравшего стыки, а также вылетевших напрямую «Факела» и «Оренбурга» крайне мала», – написал источник.

  • «Урал» проиграл стыки «Ахмату».
  • По информации Ивана Карпова, как минимум 5 клубов РПЛ готовы поддержать возвращение в лигу «Урала».
  • «Пари НН» проиграл в стыках «Сочи».

Еще по теме:
Президент «Урала» Иванов недоволен арбитрами в стыках с «Ахматом»: «Даже в 90-е так не судили, наш футбол катится в яму» 5
Клубы РПЛ выступили за включение в лигу «Урала» вместо «Химок» 28
Участник ЧМ-2018 покинул «Урал» после невыхода в РПЛ
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал
Рекомендуем
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1748879328
Понятно было,что так и будет.Остальное-"туман решения РФС".
Ответить
JIEGEHDA
1748879441
Оренбург пусть заходит . Пари НН со своим договорняком с Самарой должен был вылететь
Ответить
...уефан
1748879866
...головняк!...
Ответить
evgevg13
1748879919
И к чему тогда эта клоунада?
Ответить
Semenycch
1748880233
Все верно, нужно действовать по регламенту, но если регламент позволяет сделать широкий выбор, то лучше вернуть Урал.
Ответить
Номэд
1748881311
Когда-то при СССР бом.жевиков при вылете из вышки с помощью всяких махинаций (то внезапно лигу расширят, то кого-нибудь не допустят) обратно возвращали.
Ответить
BRO_football
1748881664
Да с хрена ли Урал-то? Почему им так внезапно везёт? Сначала вместо Черноморца им дали сыграть, потом после проигранных стыков вместо Химок поставили в РПЛ. У Урала админресурс лучше, чем у Пари НН или что? Кто там эти 5 клубов, которые за Урал проголосовали? Урал им 6 очков пообещал?
Ответить
Cleaner
1748883757
Пусть ПариНН в РПЛ играет. И стадион хороший, и РЕГЛАМЕНТ НАРУШЕН НЕ БУДЕТ. Законы нельзя нарушать, не для того их придумывали.
Ответить
bset
1748884049
Верните Пари НН. Увидим тренерское достижение "Три сезона подряд подряд вылетел в ФНЛ и два сезона подряд с одной и той же командой"))
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»
00:45
2
Кисляк из ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Вчера, 23:48
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»
Вчера, 22:44
2
Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать актером
Вчера, 22:22
1
«Балтика» согласовала аренду форварда «Локомотива»
Вчера, 22:02
ФотоЛангович из «Ростова» женился – он переносил свадьбу из-за кубкового суперфинала
Вчера, 21:21
В ЦСКА опровергли уход двух игроков
Вчера, 21:00
1
Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»
Вчера, 20:43
12
Чемпион России из «Краснодара» досрочно покинул расположение сборной
Вчера, 20:16
2
Дуглас Сантос составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ
Вчера, 20:00
2
Назван игрок сезона в «Спартаке» – это не Барко
Вчера, 19:50
9
ЦСКА не договорился с легионером о продлении контракта
Вчера, 19:40
1
Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»
Вчера, 19:30
7
В «Химках» введен режим простоя: подробности
Вчера, 18:51
2
Стало известно, какой клуб «Зенит» хотел сохранить в РПЛ вместо «Химок»
Вчера, 18:12
27
Алаев ответил на вопрос об изменении числа команд в РПЛ
Вчера, 17:43
4
ВидеоДзюба сменил игровой номер в «Акроне»
Вчера, 17:32
3
Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»
Вчера, 16:58
11
В «Зените» объяснили, почему голосовали против сохранения «Пари НН» в РПЛ
Вчера, 16:38
10
Президент РПЛ Алаев ответил, как он предлагал решить ситуацию с заменой «Химок»
Вчера, 16:13
1
Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно»
Вчера, 15:59
32
Заявление «Пари НН» об исключении из РПЛ
Вчера, 15:40
5
Экс-зенитовец Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от еврокубков
Вчера, 15:30
4
Клубы РПЛ выбрали команду, которую нужно оставить в высшем дивизионе
Вчера, 15:15
8
Осинькин – о трансферах «Крыльев»: «Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег»
Вчера, 14:58
Четыре клуба исключены из РПЛ
Вчера, 14:38
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 