РПЛ может нарваться на судебные тяжбы, если отдаст вакантное место «Уралу»

Завтра РПЛ должна определиться с позицией по вакантному месту в лиге. Оно образовалось после лишения «Химок» лицензии.

«Общее собрание РПЛ, с большой долей вероятности, утвердит кандидата от лиги на место «Химок» – с большой долей вероятности, общее собрание (оно пройдeт в режиме видеосвязи) проголосуют за «Пари НН».

В ином случае у лиги и РФС есть опасения апелляций и исков – в регламенте написано, что приоритет в подобных случаях отдается клубу РПЛ. Поэтому вероятность повышения «Урала», проигравшего стыки, а также вылетевших напрямую «Факела» и «Оренбурга» крайне мала», – написал источник.