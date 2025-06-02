Осинькин не попрощался с игроками «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сообщил, что ушедший главный тренер Игорь Осинькин не попрощался с командой.

«Игорь Витальевич толком не успел попрощаться с командой. Вообще не знаю, планируется ли какое-то прощальное мероприятие, ужин. Но, конечно, очень хотел бы этого.

Узнали об уходе Осинькина только из новостей, нам ничего не сказали. Позвонил, поблагодарил его. Не нам решать, правильно ли было бы со стороны руководства сообщить нам заранее», – сказал Сергеев.