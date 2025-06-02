Пропавший тренер «Сочи» Морено прокомментировал возвращение клуба в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено опубликовал пост на тему возвращения клуба в РПЛ.

Испанец отсутствовал в ответном переходном матче против «Пари НН» (3:1).

Сочинцы без Морено вернулись в РПЛ по сумме двух матчей.

Роберт работает в «Сочи» 1,5 года.

«Поздравляю своих игроков с достижением цели, поставленной на сезон. Повышение в классе – это результат упорного труда. Горд, что был частью этого пути, горд игроками.

В этот раз мы не смогли праздновать вместе, но моя любовь и восхищение остаются неизменными. Поздравляю «Сочи». Продолжаем», – написал Морено в соцсети.