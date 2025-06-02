Неймар в матче с «Ботафого»: забил рукой, удалился и бросил капитанскую повязку

«Сантос» в 11-м туре Серии А проиграл дома «Ботафого» (0:1). Единственный гол забил экс-зенитовец Артур.

У «Сантоса» на 76-й минуте вторую желтую карточку получил Неймар. Он забил гол рукой в стиле Диего Марадоны, за что и был наказан.

Уходя с поля, Неймар на эмоциях бросил на землю капитанскую повязку.

«Отчаянное стремление забить гол иногда заставляет нас совершать ошибки. Я хочу извиниться перед своими товарищами по команде, а также перед фанатами. Я совершил ошибку, простите меня!

Уверен: если бы меня не удалили, мы одержали бы победу. Можете записать эти три очка на мой счет», – написал Неймар в соцсети после матча.