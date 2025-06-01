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  • Николич прокомментировал победу ЦСКА в кубковом суперфинале против «Ростова»

Николич прокомментировал победу ЦСКА в кубковом суперфинале против «Ростова»

1 июня, 21:21
3

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выступил после кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи победили в серии пенальти.

– Любой, кто играл в футбол, знает, что финал всегда получается тяжелым и нервным. Я доволен, что мы выстояли. «Ростову» практически ничего не позволили создать. Да, и мы не создали много, но контролировали ход встречи. Нам пришлось выиграть два финала.

Тут удачи нет. Чем больше работаешь, тем больше получаешь удачи. Я настроен в следующем сезоне только на золото в чемпионате России. Надо быть максималистом.

Очень рад, что взял первый трофей в ЦСКА. Меня приняли здесь с теплотой.

– Почему именно Игорь Акинфеев вышел в старте?

– Мы постоянно общаемся. «Будешь стоять на воротах?» – «Буду!»

Я был уверен в нем. Я был спокоен, верил в команду.

  • ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.
  • Это повторение рекорда «Локомотива».
  • Николич стал 1-м тренером в истории Кубка, выигравшим турнир с двумя командами. В 2021 году Марко праздновал победу с «Локо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Сербия. Суперлига ЦСКА Ростов Николич Марко
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Комментарии (3)
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Snek
1748805655
У нас немцев нет, надеюсь Николич к нам надолго, мы ж не Локомотив!
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boris63
1748823963
Мои поздравления Армейцам! Как и предполагал игра была тяжелой, Ростов оказался не уступчивым противников.
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АЛЕКС 58
1748834799
Для борьбы за золото нужно усилить нападение,забивать некому
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