Николич прокомментировал победу ЦСКА в кубковом суперфинале против «Ростова»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выступил после кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи победили в серии пенальти.

– Любой, кто играл в футбол, знает, что финал всегда получается тяжелым и нервным. Я доволен, что мы выстояли. «Ростову» практически ничего не позволили создать. Да, и мы не создали много, но контролировали ход встречи. Нам пришлось выиграть два финала.

Тут удачи нет. Чем больше работаешь, тем больше получаешь удачи. Я настроен в следующем сезоне только на золото в чемпионате России. Надо быть максималистом.

Очень рад, что взял первый трофей в ЦСКА. Меня приняли здесь с теплотой.

– Почему именно Игорь Акинфеев вышел в старте?

– Мы постоянно общаемся. «Будешь стоять на воротах?» – «Буду!»

Я был уверен в нем. Я был спокоен, верил в команду.