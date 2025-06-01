Николич прокомментировал победу ЦСКА в кубковом суперфинале против «Ростова»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выступил после кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи победили в серии пенальти.
– Любой, кто играл в футбол, знает, что финал всегда получается тяжелым и нервным. Я доволен, что мы выстояли. «Ростову» практически ничего не позволили создать. Да, и мы не создали много, но контролировали ход встречи. Нам пришлось выиграть два финала.
Тут удачи нет. Чем больше работаешь, тем больше получаешь удачи. Я настроен в следующем сезоне только на золото в чемпионате России. Надо быть максималистом.
Очень рад, что взял первый трофей в ЦСКА. Меня приняли здесь с теплотой.
– Почему именно Игорь Акинфеев вышел в старте?
– Мы постоянно общаемся. «Будешь стоять на воротах?» – «Буду!»
Я был уверен в нем. Я был спокоен, верил в команду.
- ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.
- Это повторение рекорда «Локомотива».
- Николич стал 1-м тренером в истории Кубка, выигравшим турнир с двумя командами. В 2021 году Марко праздновал победу с «Локо».