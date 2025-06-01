В сборной России оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ».

«ПСЖ» в 1-й сезон Сафонова оформил квадрупл.

В сезоне ЛЧ у Матвея 2 матча – на основном этапе.

Впереди у «ПСЖ» клубный ЧМ в США.

«Матвей – первый российский вратарь, выигравший Лигу чемпионов. От этого эмоции зашкаливают. Не сомневаюсь, что лучшим вратарем турнира признают Джанлуиджи Доннарумму, а это значит, что конкурент Матвея будет претендовать на звание лучшего вратаря Европы. Наш голкипер внес большую лепту в этом сезоне во все победы парижского клуба, сыграл 17 матчей и создал серьезную конкуренцию Джанлуиджи.

Зимой были слухи, что Доннарумма хочет уходить недовольный тем, что мало играет. Благодаря этой конкуренции весной провел очень сильную часть. Матвей – умница! Горжусь им! Это самый большой успех российского голкипера. И поздравляю всех российских болельщиков с этой победой Матвея!» – сказал Кафанов.