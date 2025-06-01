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Абаскаль: «Москва – самое комфортное место, где я работал»

1 июня, 14:03
11

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высоко оценил уровень комфорта в Москве.

«Самым комфортным местом, где я когда-либо тренировал, была, несомненно, Москва. Масштаб московского «Спартака» был огромным, но в то же время они делали все очень просто. Они полностью доверяли тренеру, и это имело значение.

Я оказался в среде, которая позволила работать, развивать свой проект и расти профессионально. Кроме того, забота и поддержка, которые мы получали, были постоянными; руководители были очень близки с нами изо дня в день и помогали нам абсолютно во всем», – сказал испанец.

  • Накануне Абаскаль назначен в мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

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Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Сан-Луис Спартак Абаскаль Гильермо
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Комментарии (11)
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Цугундeр
1748779358
Восхищённая мышь продолжала плакать , но жрать кактус.. Хвала Всевышнему, теперь уже по-настоящему. В Мексике.
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Серый212918
1748780550
Поди по зп самой комфортной была?
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Иван Петров 1986
1748781971
И самое денежное.
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Литейный 4 (returned)
1748782546
Фигли, вся Россия на Москву пашет. Зарплаты и пенсии у них кратно выше российских, а цены ниже. Ули не жить. Гыгыгы
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Земля плоская
1748782848
Самое бабловое место! Вонючий сырдых - это дойная корова!!!
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...уефан
1748783663
...ну-что сказать по теме? Кроме того, что тупо задолбали употреблением слова "комфортно" к месту и не к месту... Стоит курва перед зеркалом - "Мне в этом бюстгальтере не комфортно"... Ну, скажи ты, падла, что лифчик жмёт тебе и не гармонирует с твоими трусами. Так, нет же - "не комфортно или комфортно". Тьфу...
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alefreddy
1748785499
комфортно а результат каков.правда и сейчас тоже самое
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VVM1964
1748785541
"Спартак" - самое комфортное место ибо все хвалебные слова именно в его адрес !!! И все кто тут пишут, что "Москва - это не вся Россия2 ( с чем я абсолютно согласен ) свои посылы не совсем к месту направили - про Москву тут ни слова!)...
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fhnv
1748790432
Эт тебе не в пустыне среди кактусов
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