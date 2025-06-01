Абаскаль: «Москва – самое комфортное место, где я работал»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высоко оценил уровень комфорта в Москве.

«Самым комфортным местом, где я когда-либо тренировал, была, несомненно, Москва. Масштаб московского «Спартака» был огромным, но в то же время они делали все очень просто. Они полностью доверяли тренеру, и это имело значение.

Я оказался в среде, которая позволила работать, развивать свой проект и расти профессионально. Кроме того, забота и поддержка, которые мы получали, были постоянными; руководители были очень близки с нами изо дня в день и помогали нам абсолютно во всем», – сказал испанец.