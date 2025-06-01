Абаскаль: «Москва – самое комфортное место, где я работал»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высоко оценил уровень комфорта в Москве.
«Самым комфортным местом, где я когда-либо тренировал, была, несомненно, Москва. Масштаб московского «Спартака» был огромным, но в то же время они делали все очень просто. Они полностью доверяли тренеру, и это имело значение.
Я оказался в среде, которая позволила работать, развивать свой проект и расти профессионально. Кроме того, забота и поддержка, которые мы получали, были постоянными; руководители были очень близки с нами изо дня в день и помогали нам абсолютно во всем», – сказал испанец.
- Накануне Абаскаль назначен в мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
Источник: Marca