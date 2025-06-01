Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о победе в Лиге чемпионов.

«Мне трудно описать словами. Это невероятное чувство. Я в шоке. До сих пор не могу поверить, что стою здесь. Но я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы добились этого вместе с клубом и тренерами.

В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить «Интер» в финале со счeтом 5:0 – это нелегко.

Тренер работает потрясающе. Он идеально всe нам объясняет, и мы стараемся перенести это на поле», – сказал Хвича.