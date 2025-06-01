Болельщики «Урала» считают, что вернуться в РПЛ команде помешали судьи

Объединение болельщиков «Урала» «Ураловед» пожаловалось на судейство после проигранных переходных матчей «Ахмату».

Победа в 2 мяча в ответном стыке позволила «Ахмату» сохранить место в РПЛ.

В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

«Урал» не смог за один сезон вернуться в РПЛ.

«Судейство. Хочется передать пламенный привет Яну Бобровскому и РФС, которые посадили данного товарища на ВАР, зная, что у него есть прямой конфликт с Григорием Ивановым.

Абсолютно надуманный офсайд Егорычева, никому он в том эпизоде не мешал и ничего не перекрывал, арбитры хотели что-то найти, они и нашли.

Точно также и в моменте с назначенным пенальти в наши ворота, перед которым был явный удар Мелкадзе локтем по лицу Филипенко. Но Бобровский, почему-то, даже не позвал к экрану Иванова, интересно, почему же…

А про то, что главный арбитр встречи добавил ко 2-му тайму 4 минуты, гол был забит на 2-й, всe оставшееся время «Ахмат» праздновал забитый мяч, а сразу после прозвучал финальный свисток, и говорить нет смысла. Цирк… не хватало только поливалок…

В общем, и дураку понятно, что арбитры были заряжены на то, чтобы помешать «Уралу» выйти в РПЛ, получилось у них это или нет, решайте сами, как по мне, без нашего Змей Горыныча у них бы ничего не вышло», – написал «Ураловед».