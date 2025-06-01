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  • Болельщики «Урала» считают, что вернуться в РПЛ команде помешали судьи

Болельщики «Урала» считают, что вернуться в РПЛ команде помешали судьи

1 июня, 12:36
12

Объединение болельщиков «Урала» «Ураловед» пожаловалось на судейство после проигранных переходных матчей «Ахмату».

  • Победа в 2 мяча в ответном стыке позволила «Ахмату» сохранить место в РПЛ.
  • В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • «Урал» не смог за один сезон вернуться в РПЛ.

«Судейство. Хочется передать пламенный привет Яну Бобровскому и РФС, которые посадили данного товарища на ВАР, зная, что у него есть прямой конфликт с Григорием Ивановым.

Абсолютно надуманный офсайд Егорычева, никому он в том эпизоде не мешал и ничего не перекрывал, арбитры хотели что-то найти, они и нашли.

Точно также и в моменте с назначенным пенальти в наши ворота, перед которым был явный удар Мелкадзе локтем по лицу Филипенко. Но Бобровский, почему-то, даже не позвал к экрану Иванова, интересно, почему же…

А про то, что главный арбитр встречи добавил ко 2-му тайму 4 минуты, гол был забит на 2-й, всe оставшееся время «Ахмат» праздновал забитый мяч, а сразу после прозвучал финальный свисток, и говорить нет смысла. Цирк… не хватало только поливалок…

В общем, и дураку понятно, что арбитры были заряжены на то, чтобы помешать «Уралу» выйти в РПЛ, получилось у них это или нет, решайте сами, как по мне, без нашего Змей Горыныча у них бы ничего не вышло», – написал «Ураловед».

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Источник: телеграм-канал «Ураловед»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Ахмат
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Комментарии (12)
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fakeid
1748771636
про добавленное время вчера писал. судья реально дезеув. только разыграли с центра поля - и сразу финальный свисток.
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Garrincha58
1748772090
В частности Иванов придумал какое то вне игры позор судье
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АЛЕКС 58
1748773027
Ищите кому выгодно участие Сочи в РПЛ,кто хозяин клуба
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JIEGEHDA
1748773971
Да смешно. Особенно " добавленное время". Могли же выиграть. За 91 минуту 0 ударов в створ. А вот именно если бы он как надо дал доиграть 2 минуты и в створ ударили бы и даже забили бы . ..
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JIEGEHDA
1748774019
В первом матче пенальти помог перевернуть ход встречи . И красная в первом тайме была отменили . Тогда почему-то судьи хорошие .
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acor94
1748782713
Чехам помогли. Все очевидно. Ps Yaбучая система банов. Меня заблокировали на неделю просто так без объяснения причин. Чините свой рукожопый алгоритм!
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Cleaner
1748782732
Урал во второй игре с Ахматом был ПЛОХИМ ТАНЦОРОМ. Особенно во втором тайме. Ахмат ЧЕСТНО прошел Урал и по праву остался в РПЛ!
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fhnv
1748790513
Это понятное дело,что дон диги дон не даст команде вылететь!
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