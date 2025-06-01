Рахимов обратился с финансовой просьбой к раису Татарстана

У главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова состоялась встреча с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«На встрече Рахимова с главой республики тренер обозначил, что если казанцы хотят бороться за высокие места, то помимо сохранения Мирлинда Даку и костяка команды необходимы денежные вливания.

Обсуждается, что «Рубину» могут выделить до 15 миллионов евро на продления контрактов с ключевыми футболистам + на новичков. Но пока решение не принято, и в клубе действует порог входа: 1,5 миллиона евро на игрока», – написал инсайдер Иван Карпов.