В сборной России сомневаются в прибытии Сафонова на июньский сбор

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов допустил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не прибудет на июньский сбор.
- Накануне «ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов.
- Сбор России уже идет.
- 6 июня команда примет Нигерию, 10 июня встретится с Беларусью.
«Если говорить о национальной сборной, утром созвонимся с Матвеем и будем решать, приезжать ли ему на этот сбор или нет.
9 июня он уже должен вернуться в Париж [для подготовки к клубному ЧМ]. Если сейчас он приедет в сборную – останется без отдыха», – сказал Кафанов.
Источник: «Спорт-Экспресс»