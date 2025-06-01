Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги выигранного финала Лиги чемпионов.

Парижане разгромили «Интер» – 5:0.

Они впервые в истории победили в этом турнире.

Для Энрике это 2-й выигрыш в ЛЧ. Первый был с «Барселоной» в 2015 году.

«Мы здорово начали и доминировали с первых минут. Но я хотел, чтобы команда и дальше шла вперед и забивала. Чтобы закрепить нашу победу.

Тренеры должны всегда контролировать свои эмоции. Чтобы быть в силах помогать игрокам, надо уметь справляться с давлением.

Мы подошли к финалу с холодной головой и дали волю эмоциям, когда это уже было позволительно. Теперь можем насладиться этим моментом. Мы везем трофей в Париж.

В этом сезоне у нас было очень много молодых игроков, и это непросто. Но в финале многие из них были на ведущих ролях.

Мы отлично поработали и в обороне. С такой оборонительной игрой Дембеле проявил себя как настоящий лидер.

Я хочу поздравить «Интер» – всех их игроков и тренерский штаб. После матча они проявили к нам уважением. Это урок каждому – надо уметь проигрывать. Они остались на поле до самого конца», – сказал Энрике.



