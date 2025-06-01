Фанаты «ПСЖ» посвятили баннер Энрике и его умершей дочери

Болельщики «ПСЖ» подготовили перформанс, посвященный главному тренеру команды Луису Энрике.
Парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.
После матча фанаты разместили на трибунах «Альянц Арены» баннер, на котором были изображены Энрике и его дочь. 9-летняя Ксана умерла в 2019 году от остеосаркомы.
В 2015 году тренер, выиграв требл с «Барселоной», праздновал с дочерью, вставив в газон клубный флаг.
Болельщики «ПСЖ» повторили знаменитое фото, «переодев» Ксану в форму парижан.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Источник: «Бомбардир»