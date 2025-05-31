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  • Президент «Урала» Иванов прокомментировал поражение от «Ахмата» в стыках

Президент «Урала» Иванов прокомментировал поражение от «Ахмата» в стыках

31 мая 2025, 23:07
6

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал поражение от «Ахмата» в ответном переходном матче (0:2).

– Что скажете по матчу?

– Ты же сам стоял на бровке, все видел. Что я тебе могу сказать?

– Второй тайм по игре правда слабый.

– Второй тайм мы сыграли не очень хорошо, да.

– По судейству что скажете?

– Ты же сам видел. У нас отменили гол, поставили «левый» пенальти. Ты это специально спрашиваешь.

– Фол был у Георгия Мелкадзе?

– Он ударил нашего защитника, надо было ставить фол. Конечно, ребята сами говорят, что пенальти не было.

  • Екатеринбуржцы победили в домашнем матче (2:1), но уступили в Грозном (0:2).
  • Сообщалось, что в случае невыхода «Урала» в РПЛ Иванов может лишиться поста.
  • Екатеринбуржцы проведут в Первой лиге 2-й сезон подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (6)
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Павелий
1748724676
Ну что, Гриша? А вот если бы не забил Бикфалви 11 августа 2023 на 94-й минуте Спартаку, если бы вы потом не ходили гордые как павлины и не говорили гадости про Спартак, то, может, и вышли бы в РПЛ. Футбольный Бог знатно наказал вас, но самое главное, что по делу.
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bashnat013
1748751523
У Иванова можно ничего и не спрашивать и так все знают что он будет нести
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Из Твери Леха
1748752733
Так чего урал выйдет в вышку? Там же у них стадион есть соответствующий, а спортивный принцип дело последнее.
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Anton1969
1748764785
Вытащили Ахмат за яички!!! Судейство просто ******!
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andrei-sarap-yandex
1748773385
ВАС проклял БИКФАЛВИ за
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