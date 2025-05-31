Президент «Урала» Иванов прокомментировал поражение от «Ахмата» в стыках

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал поражение от «Ахмата» в ответном переходном матче (0:2).

– Что скажете по матчу?

– Ты же сам стоял на бровке, все видел. Что я тебе могу сказать?

– Второй тайм по игре правда слабый.

– Второй тайм мы сыграли не очень хорошо, да.

– По судейству что скажете?

– Ты же сам видел. У нас отменили гол, поставили «левый» пенальти. Ты это специально спрашиваешь.

– Фол был у Георгия Мелкадзе?

– Он ударил нашего защитника, надо было ставить фол. Конечно, ребята сами говорят, что пенальти не было.