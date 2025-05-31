В «Пари НН» заявили, что команда не заслуживает места в РПЛ

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на домашнее поражение команды от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.

«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком [РФС] примет решение оставить нас, это будет... фарт.

Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ. Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», – сказал Удальцов.