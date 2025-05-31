Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Пари НН» заявили, что команда не заслуживает места в РПЛ

31 мая 2025, 21:48
2

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на домашнее поражение команды от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.

«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком [РФС] примет решение оставить нас, это будет... фарт.

Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ. Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», – сказал Удальцов.

  • Гол у «Пари НН» забил с пенальти на 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли. У «Сочи» отличились Кирилл Заика на 21-й минуте и Мартин Крамарич на 45+4-й (с пенальти) и 45+7-й.
  • В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.
  • «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

Еще по теме:
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением 1
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи Нижний Новгород
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1748730412
Да останется Нижний в ПЛ! Химкам все ровно уже настал пи....ц!
Ответить
boris63
1748741668
Зачем было устраивать всю эту позорную паказуху, что бы впустить в ПЛ Ротенберга с Сочи. Твари вообще похерили спортивный принцып и не только в футболе.
Ответить
Главные новости
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
2
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
2
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
1
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
3
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
23
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
3
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
23
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
10
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+