В «Пари НН» заявили, что команда не заслуживает места в РПЛ

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на домашнее поражение команды от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.
«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком [РФС] примет решение оставить нас, это будет... фарт.
Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ. Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», – сказал Удальцов.
- Гол у «Пари НН» забил с пенальти на 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли. У «Сочи» отличились Кирилл Заика на 21-й минуте и Мартин Крамарич на 45+4-й (с пенальти) и 45+7-й.
- В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.
- «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
Источник: «Матч ТВ»