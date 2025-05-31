Губернатор Федорищев высказался о назначении нового тренера «Крыльев Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, прокомментировал поиски нового тренера для «Крыльев Советов».

«У нас управление клубом сейчас профессиональное, футбольное поэтому здесь я знаю кандидатов и уверен, что решение клубом будет принято мудрое.

Никогда финансовый аппетит не ставится ни в первую, ни во вторую очередь при приглашении на работу тренера профессиональной команды.

Здесь всe упирается в опыт работы, опыт работы с теми или иными составами, опыт работы с молодeжью или нет, опыт работы с выпускниками академий, которые работают на территории.

Независимость от групп влияния, агентских в том числе. И самое главное – лидерские задатки, которые позволяют тренеру объединять команду, объединять раздевалку и идти вперeд», – сказал Федорищев в интервью «Губернии».