Дзюба раскрыл свою глобальную мечту

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился своими желаниями на будущее.

– Кому сначала ответили, когда побили рекорды?

– Первым ответил в чате своей семьи. Потом друзьям и постепенно пошел [по чатам]. Было очень приятно. В тот момент понял, что совершил что-то необычное. Всю жизнь к этому шел.

У тебя есть ответственность, что в этой игре можешь это совершить. Как правило, у меня заготовлена футболка, и думаешь: «Надо, надо». Но в то же время нужно получать удовольствие от процесса.

Когда я забил за «Акрон», это получилось очень быстро. Я подумал, что все – можно кайфовать от футбола.

Когда за сборную забил, это было очень нервно. Сейчас хочу просто наслаждаться футболом, чтобы все было хорошо у нас в стране. Глобальная мечта – чтобы все дети были здоровы. Главное, чтобы с ними было все хорошо.