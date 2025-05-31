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Дзюба раскрыл свою глобальную мечту

31 мая 2025, 15:06
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился своими желаниями на будущее.

– Кому сначала ответили, когда побили рекорды?

– Первым ответил в чате своей семьи. Потом друзьям и постепенно пошел [по чатам]. Было очень приятно. В тот момент понял, что совершил что-то необычное. Всю жизнь к этому шел.

У тебя есть ответственность, что в этой игре можешь это совершить. Как правило, у меня заготовлена футболка, и думаешь: «Надо, надо». Но в то же время нужно получать удовольствие от процесса.

Когда я забил за «Акрон», это получилось очень быстро. Я подумал, что все – можно кайфовать от футбола.

Когда за сборную забил, это было очень нервно. Сейчас хочу просто наслаждаться футболом, чтобы все было хорошо у нас в стране. Глобальная мечта – чтобы все дети были здоровы. Главное, чтобы с ними было все хорошо.

  • Артем в «Акроне» с сентября.
  • Контракт истекает в конце июня.
  • В 24 матчах за «Акрон» у Дзюбы 10 голов, 7 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (3)
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...уефан
1748696250
..."Надо-надо". "Но в то же время хочется получать удовольствие от процесса"... И поэтому глобальным желанием, является третья рука...
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NewLife
1748701739
Очень надоел этот павлин.
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