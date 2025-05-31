Дзюба раскрыл свою глобальную мечту

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился своими желаниями на будущее.
– Кому сначала ответили, когда побили рекорды?
– Первым ответил в чате своей семьи. Потом друзьям и постепенно пошел [по чатам]. Было очень приятно. В тот момент понял, что совершил что-то необычное. Всю жизнь к этому шел.
У тебя есть ответственность, что в этой игре можешь это совершить. Как правило, у меня заготовлена футболка, и думаешь: «Надо, надо». Но в то же время нужно получать удовольствие от процесса.
Когда я забил за «Акрон», это получилось очень быстро. Я подумал, что все – можно кайфовать от футбола.
Когда за сборную забил, это было очень нервно. Сейчас хочу просто наслаждаться футболом, чтобы все было хорошо у нас в стране. Глобальная мечта – чтобы все дети были здоровы. Главное, чтобы с ними было все хорошо.
- Артем в «Акроне» с сентября.
- Контракт истекает в конце июня.
- В 24 матчах за «Акрон» у Дзюбы 10 голов, 7 ассистов.