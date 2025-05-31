Комличенко выбрал самого стильного футболиста «Ростова»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о партнерах по команде, которые умеют стильно одеваться.

– Ты стильный?

– Стараюсь.

– А кто самый стильный?

– Самый стильный – Хорик [Хорен Байрамян]. Он очень прям модный. У него стиль такой, все смотрят на него и хотят одеваться, как он (смеется).

У нас много молодых ребят, которые стильно одеваются, пытаются. У Леши Сутора [Сутормина] неплохой стиль, такой солидный, красивый.

– Зенитовское прошлое сказывается?

– Естественно. Комарик [Иван Комаров] там, Щит [Кирилл Щетинин] стараются модные какие‑то вещи надевать. Ваха [Илья Вахания] тоже.