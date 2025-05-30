Мостовой оценил шансы «Ростова» и ЦСКА выиграть FONBET Кубок России

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от суперфинала FONBET Кубка России.

Трофей разыграют ЦСКА и «Ростов».

Кубковый суперфинал состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«На первый взгляд фаворит – ЦСКА, но «Ростов» не просто так в Суперфинале Кубка России. «Спартак» тоже был фаворитом в очном матче с ростовчанами, но теперь «Ростов» играет в финале.

Поставлю 55 на 45 в пользу ЦСКА, потому что они играют в Москве, в «Лужниках». У армейцев больше опыта и трофеев, но у ростовчан будет запредельная мотивация», – заявил Мостовой.