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  • Мостовой оценил шансы «Ростова» и ЦСКА выиграть FONBET Кубок России

Мостовой оценил шансы «Ростова» и ЦСКА выиграть FONBET Кубок России

30 мая 2025, 22:10
3

Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от суперфинала FONBET Кубка России.

  • Трофей разыграют ЦСКА и «Ростов».
  • Кубковый суперфинал состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«На первый взгляд фаворит – ЦСКА, но «Ростов» не просто так в Суперфинале Кубка России. «Спартак» тоже был фаворитом в очном матче с ростовчанами, но теперь «Ростов» играет в финале.

Поставлю 55 на 45 в пользу ЦСКА, потому что они играют в Москве, в «Лужниках». У армейцев больше опыта и трофеев, но у ростовчан будет запредельная мотивация», – заявил Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок ЦСКА Ростов Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Garrincha58
1748632995
ставлю на армейцев
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boris63
1748650182
Ростов довольно не удобный соперник для Армейцев, но будем надеяться Николич как положено настроит команду на игру. Главное что бы начали играть не со второго тайма а с первых минут. Удачи нам.
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