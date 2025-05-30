Семак назвал любимых футболистов в современной истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о любимых игроках.

– Кто ваш любимый игрок «Зенита» в 21-м веке?

– Сложный вопрос. Могу ли назвать себя? Нет, конечно! Я в последнюю очередь, безусловно.

Ну, один из – это Халк, конечно же. Ещe Данни. Это игроки очень высокого уровня.

Если из последних, то это Малком, безусловно. Звeзд много. Из наших российских игроков предыдущего поколения есть кого выделить и на кого обратить внимание, но в целом одного, наверное, я не выделю.

У нас не было Яшина, не было Пеле, но всe равно было очень много очень классных игроков.