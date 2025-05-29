Василий Березуцкий ответил на вопрос о желании поработать в РПЛ

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий порассуждал о возможном трудоустройстве в клубе РПЛ.
«Желание поработать в РПЛ? Не умею заглядывать в будущее. Если будут какие-то предложения [из РПЛ], то я об этом подумаю.
Много факторов: кто, что, когда, как, почему и зачем. Вопросов много, поэтому будущее не знаю – все размыто и неизвестно.
Клуб, в который точно не пойду тренировать? Нет ответа», – сказал Березуцкий.
- 42-летний тренер возглавил «Сабах» в ноябре.
- До этого он работал ассистентом в «Шанхай Шэньхуа», «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».
Источник: Sport24