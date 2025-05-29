Газзаев проанализировал дебютный сезон Станковича в «Спартаке»

Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб возглавил команду прошлым летом.

В РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.

Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.

«В ноябре – декабре команда Станковича набрала нешуточный ход. Игра радовала глаз, шесть побед подряд! И вот тогда действительно казалось, что красно-белые смогут замахнуться на титул.

Но зимой и клуб, и тренер допустили просчеты. Потратили большие деньги на Ливая Гарсию и Солари, а те надежд пока не оправдали. Разницу, что называется, не сделали.

Более того, Станкович стал передергивать состав, чуть что – менять Угальде. В итоге у форварда пропала уверенность. До зимнего перерыва забил 15 мячей, а весной только два... В футболе мелочей не бывает. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной?!

«Спартак» решил оставить Станковича. Более того, предложил ему новый контракт еще на год. Что ж, клуб показывает, что верит в серба. Вот только больше права на ошибку у него не будет. Даже второе место в следующем сезоне расценят как неудачу», – считает Газзаев.