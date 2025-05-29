Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев проанализировал дебютный сезон Станковича в «Спартаке»

Газзаев проанализировал дебютный сезон Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 20:40

Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • В РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
  • Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.

«В ноябре – декабре команда Станковича набрала нешуточный ход. Игра радовала глаз, шесть побед подряд! И вот тогда действительно казалось, что красно-белые смогут замахнуться на титул.

Но зимой и клуб, и тренер допустили просчеты. Потратили большие деньги на Ливая Гарсию и Солари, а те надежд пока не оправдали. Разницу, что называется, не сделали.

Более того, Станкович стал передергивать состав, чуть что – менять Угальде. В итоге у форварда пропала уверенность. До зимнего перерыва забил 15 мячей, а весной только два... В футболе мелочей не бывает. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной?!

«Спартак» решил оставить Станковича. Более того, предложил ему новый контракт еще на год. Что ж, клуб показывает, что верит в серба. Вот только больше права на ошибку у него не будет. Даже второе место в следующем сезоне расценят как неудачу», – считает Газзаев.

Еще по теме:
Газзаев выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «Где его титулы?» 31
Газзаев встал на защиту Семака: «О каком увольнении вообще может идти речь?» 12
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Зените» прокомментировали изменение заявления о задачах на сезон
21:00
2
Фанаты «Реала» попросили вернуть 40-летнего Роналду
20:50
Газзаев проанализировал дебютный сезон Станковича в «Спартаке»
20:40
Черданцев объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом
19:57
7
Губерниев – о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Не в коня корм»
19:47
14
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
19:37
8
ФотоОсинькин получил награду от губернатора Федорищева
19:23
1
Мостовой назвал лучшего игрока в истории «Сельты»
19:14
3
В «Аль-Насре» сделали заявление о будущем Роналду
18:40
Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
18:25
10
Все новости
Все новости
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
20:16
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
19:37
8
ФотоОсинькин получил награду от губернатора Федорищева
19:23
1
Кононов – об амбициях «Торпедо»: «Стать чемпионом России!»
18:56
4
Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»
18:25
10
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
18:15
5
Стало известно, с каким московским клубом договаривается Бакаев
17:57
Ташуев – об отставке: «Жертвую собой, чтобы помочь «Ахмату»
17:46
3
«Зенит» официально сообщил, что юбилейный не минувший, а будущий сезон
17:25
64
Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»
17:15
19
Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»
16:55
16
Названа средняя зарплата игроков РПЛ
16:45
9
ФотоTransfermarkt выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ
16:37
6
Фото«Зенит» запустил мультимедийную сагу о Семаге и его воинах
16:20
23
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
16:11
2
ФотоTransfermarkt назвал лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне
15:57
1
Совет директоров «Зенита» объявил решение по Семаку
15:34
38
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
15:30
5
ФотоКоманда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
15:16
12
ФотоTransfermarkt назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
15:02
6
Названа возможная сумма трансфера Абены
14:45
5
«Спартак» может поднять зарплату полузащитнику
14:33
4
ФотоTransfermarkt составил символическую сборную РПЛ по итогам сезона
14:18
5
Защитником ЦСКА заинтересовались клубы двух стран
14:10
1
«Химки» прекратят существование
13:57
23
Стало известно, какую сумму «Локомотив» хочет получить от «Црвены Звезды» за Тикнизяна
13:26
3
«Краснодар» нашел замену Комличенко, если тот выберет «Локомотив»
13:16
11
Ташуев: «Я тренер фундаментального уровня»
13:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 