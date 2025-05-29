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  • Ташуев – об отставке: «Жертвую собой, чтобы помочь «Ахмату»

Ташуев – об отставке: «Жертвую собой, чтобы помочь «Ахмату»

Сегодня, 17:46
3

Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата».

  • 66-летний специалист принял грозненскую команду в сентябре.
  • «Ахмат» закончил сезон РПЛ на 14-м месте – в зоне стыков.
  • В первом переходном матче они проиграли на выезде «Уралу» – 1:2. Ответная игра состоится 31 мая.

– Почему приняли решение уйти именно сейчас?

– Сами понимаете, есть психологические моменты. Сразу после матча созвонился с руководством клуба – решили поступить так. Чтобы встряхнуть команду перед завершающим матчем. Последнее время химия испортилась... Вначале была шикарная, после сборов тоже. Мы шли и никого не боялись, показывали очень качественный футбол. «Ахмат» на седьмом месте по ожидаемым очкам!

Но в последнее время что-то случилось. Анализ большой, но озвучивать не буду. Сейчас, мне кажется, вариант с моим отходом в сторону – оптимальный. Я жертвую собой, чтобы помочь клубу. Это нормально.

– Вы же знаете, что так уже поступал Гончаренко в «Урале» год назад, но клубу это не помогло...

– Там была вторая игра выездная, а здесь – домашняя. Это большая разница. Не бывает двух одинаковых ситуаций. Время покажет. К тому же моя отставка произошла не из-за одного конкретного матча. Как я уже сказал, в последнее время было что-то не то. Сначала даже спрашивал у некоторых ребят: «Почему так? Я же чувствую, что что-то изменилось».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ташуев Сергей
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Комментарии (3)
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The only one
1748530189
да что же он никак не успокоится? ушёл так ушёл...
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Интерес
1748530779
Прям,сакральная жертва! Или жертвенный баран...
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...уефан
1748533526
...заставили заявить, что сам ушёл, дабы без компенсации оставить...
Ответить
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