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  • Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

29 мая 2025, 18:25
10

Бывший президент «»Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что форвард «Ростова» Николай Комличенко предпочел перейти в «Локомотив».

«Мы же все люди, а каждый человек ищет для себя и семьи лучшее. Комличенко подходит к концу карьеры. Конечно, при возможности каждый футболист хотел бы завершить карьеру в Москве, чтобы потом остаться жить там и работать. «Локомотив» предлагает условия раза в три лучше, чем в «Ростове».

Насколько знаю, ещe предложение «Локомотива» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака». Абсолютно логично, что человек выбирает для себя «железнодорожников», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Спартак Комличенко Николай Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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andr45
1748534380
И кто же в «Локомотиве» такой умный, что предложил Комличенко почти в два раза больше, чем «Спартак»?) Порадуемся за «Локомотив»)
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VVM1964
1748536503
Червиченко, а вони нет - что случилось ???)))...
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nik55
1748540047
помойный червяк проснулся
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АК 68
1748540515
Потому что Спартак его и не звал.
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FCSpartakM
1748543392
ему 30 нет, какой конец карьеры. Он будет лет 5-6 еще играть минимум, когда локо ему контракт на 3 года дают
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