Червиченко объяснил, почему Комличенко выбрал «Локомотив», а не «Спартак»

Бывший президент «»Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что форвард «Ростова» Николай Комличенко предпочел перейти в «Локомотив».

В прошедшем сезоне Комличенко провел за «Ростов» 36 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

«Локо» опередил «Спартак» и «Краснодар» в борьбе за форварда.

Он отказал спартаковцам по трем причинам.

«Мы же все люди, а каждый человек ищет для себя и семьи лучшее. Комличенко подходит к концу карьеры. Конечно, при возможности каждый футболист хотел бы завершить карьеру в Москве, чтобы потом остаться жить там и работать. «Локомотив» предлагает условия раза в три лучше, чем в «Ростове».

Насколько знаю, ещe предложение «Локомотива» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака». Абсолютно логично, что человек выбирает для себя «железнодорожников», – сказал Червиченко.