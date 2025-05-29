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«Зенит» запустил мультимедийную сагу о Семаге и его воинах

Сегодня, 16:20
19

«Зенит» в честь столетия клуба представил мультимедийную сагу «Хроники Ижоры» совместно с «Кинопоиском». Главными героями сюжета на тему славянского фэнтези являются наставник по имени Семаг и его воины.

«Футбольный клуб «Зенит» совместно с Кинопоиском и Яндекс Плюс запускают мультимедийный проект «Хроники Ижоры», приуроченный к празднованию юбилея клуба и доступный в трех форматах – комикс-вебтун, аудио-сказка и анимированный фильм. К столетию клуба онлайн-кинотеатр также выпустил игру-раннер в Telegram с маскотом сине-бело-голубых Синегривым львом и видео-поздравлением от Геннадия Орлова.

«Хроники Ижоры» – это мифология в современном формате, в основу которой легло славянское фэнтези о силе команды, духе Петербурга и вере, которая объединяет поколения игроков и болельщиков в стремлении к победе. Проект, в котором переплелись прошлое и настоящее, спорт и миф, чтобы каждый болельщик получил возможность стать частью легенды, созданной к столетию любимой команды.

По сюжету главные герои – воины из 1025 года, собранные под знаменами наставника по имени Семаг – мудрого проводника, который с честью ведет их через сражения и испытания. Вместе они защищают древнюю силу, скрытую в землях Ижоры. Эта сила изменила ход истории и до сих пор живeт в сердцах их болельщиков.

В «Хрониках Ижоры» всех зрителей ждут отсылки к легендарным моментам из истории сине-бело-голубых, игрокам и извилистому пути «Зенита». Чтобы разгадать все скрытые детали, нужно посмотреть, послушать и прочитать всю мультимедийную сагу до конца.

«Хроники Ижоры» выходят сразу в нескольких форматах, чтобы каждый болельщик нашел для себя наиболее удобный вариант: традиционный комикс или мини-фильм и аудио-сказка, которые позволят услышать атмосферное звучание легенды с голосом, музыкой и звуками древнего мира.

Вебтун и его аудиоверсию можно найти в Яндекс Книгах в разделе комиксов. Мини-фильм в жанре фэнтези будет состоять из двух частей – первая уже доступна на Кинопоиске в официальных каналах в социальных сетях клуба и онлайн-кинотеатра, а финальная часть будет опубликована 2 июня.

Ранее Кинопоиск запустил специальную мини-игру в формате раннера в Telegram с возможностью выиграть призы: пользователь на скорость должен пробежать по полю, избегая препятствия и открывая факты о клубе. А известный комментатор Геннадий Орлов принял участие в съемках специального ролика с поздравлением любимого клуба с юбилеем», – говорится в сообщении «Зенита».

  • Сегодня совет директоров «Зенита» принял решение оставить Сергея Семака на посту главного тренера клуба.
  • «Зенит» занял 2-е место в этом сезоне. Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.
  • 49-летний Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
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Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ivany4
1748525663
Все рассказали, букафф много потратили. Можно даже сделать вывод - как всегда острые углы и скандальные моменты пропущены либо не представлены вовсе.)) Одним словом, овчинка выделки не стоит. Особенно в нынешнее время.
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Круче чем вареные яица
1748525687
Будьте добры, версию в переводе Гобли.
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...уефан
1748525714
...Маша и Медведь, нервно курят в сторонке, с горя. Может, даже забухают...
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ziborock
1748525974
Фрегат уже на дне< надо новую сказку придумать!)))
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The only one
1748525997
Короче из всего словесного поноса понял одно: ФК Зенит основан в 1025 году и в этот сезон будет отмечать тысячелетие...
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Spartak_forv@
1748526001
Спойлер:огребут от войска Мурада первого
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ziborock
1748526136
Семаг/Semaglutide 2мл / 2mg Лекарство для снижения веса. Не рекомендуется употребление беременным и женщинам во время грудного вскармливания. Бывает также расстройство работы желудочно-кишечного тракта — вздутие живота, метеоризм, запор, отрыжка. Иногда фиксируется тошнота вплоть до рвоты. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ ПРЕПАРАТА Инъекции ставятся один раз в неделю инсулиновым шприцом: 1 неделя - 30 ед 2 неделя - 35 ед 3 неделя - 40 ед 4 неделя - 45 ед 5 неделя - 50 ед 6 неделя - 55 ед 7 неделя - 60 ед
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темирхан
1748526154
лучше бы МУЗЕЙ КЛУБА НА ГАЗПРОМ-АРЕНЕ ОТКРЫЛИ! ПОЗОР РУКОВОДСТВУ ЗА ЭТО!!!!!!!!!!!
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шахта Заполярная
1748526680
Муть какая то, даже не дочитал. Кому это хрень нужна.
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Каратель помойников
1748526768
А в саге есть глава как непокорный заморский воин вендаль и его банда положили куй на воина семага? И как чародей-казнокрад мылере закидал народным баблом шайку?
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