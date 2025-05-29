Совет директоров «Зенита» объявил решение по Семаку

«Зенит» принял решение оставить Сергея Семака на посту главного тренера клуба. Сохранит свой пост и председатель правления клуба Александр Медведев.

«29 мая 2025 года в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит» с участием главного тренера основного состава Сергея Богдановича Семака.

По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды», – говорится в сообщении.