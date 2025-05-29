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Совет директоров «Зенита» объявил решение по Семаку

Сегодня, 15:34
27

«Зенит» принял решение оставить Сергея Семака на посту главного тренера клуба. Сохранит свой пост и председатель правления клуба Александр Медведев.

«29 мая 2025 года в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит» с участием главного тренера основного состава Сергея Богдановича Семака.

По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды», – говорится в сообщении.

  • «Зенит» занял 2-е место в этом сезоне. Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.
  • 49-летний Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Медведев Александр
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Комментарии (27)
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...уефан
1748523851
...даже и не знаю, кому здесь соболезновать , а кого поздравлять? Во, херня какая!)...
Ответить
АЛЕКС 58
1748523858
Теперь все сезоны будут 100-ми,пока не выиграют золото.
Ответить
Интерес
1748523977
Это было предсказуемо и понятно всем мыслящим людям.
Ответить
The only one
1748523980
Не пойму одного. Почему Динамики теряются. Пусть тоже объявят следующее десятилетие юбилейным для себя...
Ответить
R_a_i_n
1748524353
В натуре позорники
Ответить
Назарян
1748525420
и так каждый год будем отмечать 100 летие клуба ГЫ ГЫ ГЫ
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VVM1964
1748525891
Вот и славненько !!! Богданыч, ВЕРИМ !!!)))... На перепутье коней не меняют - примета в юбилейный ПЕРИОД плохая !))).
Ответить
темирхан
1748526378
НУ и поплывет Зенит еще больше!
Ответить
алдан2014
1748526408
Смотрю новый питерский клон нарисовался опять.
Ответить
Вальдемар Запашный
1748527494
Теперь шесть лет серебру будут радоваться обитатели северных болот.
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