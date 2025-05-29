«Спартак» может поднять зарплату полузащитнику

«Спартак» не планирует расставаться с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко и готов к переговорам о возможности улучшения условий его контракта.
При этом клуб прорабатывает и варианты по его замене на случай, если аргентинец все же покинет красно-белых.
- Ранее сообщалось об интересе к Барко со стороны «Фламенго».
- 26-летний аргентинец в этом сезоне провел 36 матчей за «Спартак», забил 14 голов, сделал 9 ассистов.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 14 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»