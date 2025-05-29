«Аль-Наср» собрался объявить об уходе Роналду

«Аль-Наср» запланировал пресс-конференцию, чтобы объявить о масштабных изменениях в клубе на всех уровнях. Среди прочего ожидается, что нападающий Криштиану Роналду покинет клуб после двух с половиной лет выступлений.

Вероятно, португалец выступит за одну из команд на клубном чемпионате мира, но неизвестно какую именно. Переход будет возможен благодаря дополнительному трансферному окну, которое продлится со 2 по 10 июня.

У 40-летнего форварда остаются обязательства по продвижению Саудовской Аравии перед властями страны. На клубном ЧМ ее представит только «Аль-Хиляль» – давний соперник и конкурент «Аль-Насра».