«Аль-Наср» собрался объявить об уходе Роналду

«Аль-Наср» запланировал пресс-конференцию, чтобы объявить о масштабных изменениях в клубе на всех уровнях. Среди прочего ожидается, что нападающий Криштиану Роналду покинет клуб после двух с половиной лет выступлений.
Вероятно, португалец выступит за одну из команд на клубном чемпионате мира, но неизвестно какую именно. Переход будет возможен благодаря дополнительному трансферному окну, которое продлится со 2 по 10 июня.
У 40-летнего форварда остаются обязательства по продвижению Саудовской Аравии перед властями страны. На клубном ЧМ ее представит только «Аль-Хиляль» – давний соперник и конкурент «Аль-Насра».
- За время выступлений за саудовский клуб с января 2023 года Роналду провел 105 матчей, забил 93 гола, отдал 19 передач.
- Он не выиграл с «Аль-Насром» ни одного трофея кроме неофициального Кубка арабских чемпионов в 2023 году.
Источник: Marca