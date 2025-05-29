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«Аль-Наср» собрался объявить об уходе Роналду

Сегодня, 13:40
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«Аль-Наср» запланировал пресс-конференцию, чтобы объявить о масштабных изменениях в клубе на всех уровнях. Среди прочего ожидается, что нападающий Криштиану Роналду покинет клуб после двух с половиной лет выступлений.

Вероятно, португалец выступит за одну из команд на клубном чемпионате мира, но неизвестно какую именно. Переход будет возможен благодаря дополнительному трансферному окну, которое продлится со 2 по 10 июня.

У 40-летнего форварда остаются обязательства по продвижению Саудовской Аравии перед властями страны. На клубном ЧМ ее представит только «Аль-Хиляль» – давний соперник и конкурент «Аль-Насра».

  • За время выступлений за саудовский клуб с января 2023 года Роналду провел 105 матчей, забил 93 гола, отдал 19 передач.
  • Он не выиграл с «Аль-Насром» ни одного трофея кроме неофициального Кубка арабских чемпионов в 2023 году.

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (2)
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boris63
1748515738
Монстр, статистика бешеная.
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Круче чем вареные яица
1748517199
Эти бритые ного заработали много денег. Молодец.
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