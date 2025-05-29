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  • Ташуев – после ухода из «Ахмата»: «Больше не хочу брать команды на 16‑х местах»

Ташуев – после ухода из «Ахмата»: «Больше не хочу брать команды на 16‑х местах»

Сегодня, 09:55
1

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил свою отставку, не дожидаясь окончания сезона.

  • 66-летний специалист принял грозненскую команду в сентябре.
  • «Ахмат» закончил сезон РПЛ на 14-м месте – в зоне стыков.
  • В первом переходном матче они проиграли на выезде «Уралу» – 1:2.
  • Ответная игра состоится 31 мая.

– Всегда неожиданно слышать от тренера слова о самостоятельной отставке. Что натолкнуло на этот шаг?

– Пока не хотел бы озвучивать, это внутренние проблемы. Какая‑то «химия» пропала, но не сегодня. «Химия» была великолепной после зимних сборов, после начала весеннего этапа, я даже футболистам сказал: «В тот период я в вас влюбился» (улыбается).

Но потом случились определенные нюансы, и их я не вправе озвучивать, которые испортили эту «химию». Дальше становились все хуже и хуже.

Я по натуре боец, но понимаю: встала определенная стена между мной и командой. И в этой ситуации смысла нет [работать], потому что творчество – великая вещь. Просто работать – неправильно.

Надо искать фундаментальный проект. Я не пожарный, не хочу брать команды на 16‑х местах – это не мое. Мое – поставить игру, красивый футбол. Поэтому хочется начать более творческий проект.

Хотя в «Ахмате» тоже нормальные отношения были, но так сложилось. Это мой родной клуб, хотел помочь ему.

Смог вытащить команду с последнего места в стыки, по всем цифрам, которые, к сожалению, в футбол не играют, но они есть, – xG, недонабранные очки, мы на седьмом месте. Моя структура выстроена, но не хватило, наверное, нюансов, моментов, психологии.

Наверное, и я где‑то ошибался, сложно оценивать. Что такое «тренер ошибся», кто знает? Никто. Но это данность», – сказал Ташуев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ташуев Сергей
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Комментарии (2)
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SLADE2019
1748502451
Ваше желание вполне понятно и объяснимо, но за Вами уже закрепилась ассоциация, как тренер для второй половины РПЛ, хотя, непонятно лично мне, чем Вы хуже того же Карпина. Придется, наверное Вам смириться с Вашей участью.
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Интерес
1748502797
Ну да,а потом опять -"и хочется,и колется..."и сладко надо есть.
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