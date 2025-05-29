Ташуев – после ухода из «Ахмата»: «Больше не хочу брать команды на 16‑х местах»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил свою отставку, не дожидаясь окончания сезона.

66-летний специалист принял грозненскую команду в сентябре.

«Ахмат» закончил сезон РПЛ на 14-м месте – в зоне стыков.

В первом переходном матче они проиграли на выезде «Уралу» – 1:2.

Ответная игра состоится 31 мая.

– Всегда неожиданно слышать от тренера слова о самостоятельной отставке. Что натолкнуло на этот шаг?

– Пока не хотел бы озвучивать, это внутренние проблемы. Какая‑то «химия» пропала, но не сегодня. «Химия» была великолепной после зимних сборов, после начала весеннего этапа, я даже футболистам сказал: «В тот период я в вас влюбился» (улыбается).

Но потом случились определенные нюансы, и их я не вправе озвучивать, которые испортили эту «химию». Дальше становились все хуже и хуже.

Я по натуре боец, но понимаю: встала определенная стена между мной и командой. И в этой ситуации смысла нет [работать], потому что творчество – великая вещь. Просто работать – неправильно.

Надо искать фундаментальный проект. Я не пожарный, не хочу брать команды на 16‑х местах – это не мое. Мое – поставить игру, красивый футбол. Поэтому хочется начать более творческий проект.

Хотя в «Ахмате» тоже нормальные отношения были, но так сложилось. Это мой родной клуб, хотел помочь ему.

Смог вытащить команду с последнего места в стыки, по всем цифрам, которые, к сожалению, в футбол не играют, но они есть, – xG, недонабранные очки, мы на седьмом месте. Моя структура выстроена, но не хватило, наверное, нюансов, моментов, психологии.

Наверное, и я где‑то ошибался, сложно оценивать. Что такое «тренер ошибся», кто знает? Никто. Но это данность», – сказал Ташуев.