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  • Червиченко высказался о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

Червиченко высказался о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

Сегодня, 08:56
4

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил решение спорной ситуации с вылетом команд из РПЛ.

  • Напрямую в Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург».
  • «Ахмат» и «Пари НН» играют в стыках за право остаться в высшем дивизионе.
  • «Химки» в среду лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.

«Такого бардака в организации и проведении соревнований в нашем футболе давно не было. Хотя у нас всякое бывало, но тут доблестные руководители переплюнули сами себя.

Даже не хочется говорить совершенно очевидные банальности вроде того, что регламент надо четко прописывать заранее, думать, каким клубам даешь лицензии, есть ли у них финансовые гарантии и чем они подкреплены.

Формулировка о том, что бюро исполкома примет решение, учитывая мнения РПЛ и ФНЛ и с учетом обстоятельств, включая результаты стыков, особенно впечатляет. То есть пять-шесть человек (или сколько там состоит в бюро исполкома) будут на основе каких-то своих личных взглядов решать, кому играть в РПЛ?

Самое отвратное, что даже сейчас РФС не пытается найти более оптимальный вариант. Я бы, к примеру, в экстренном режиме назначил еще два стыковых матча – между вылетевшими напрямую «Оренбургом» и «Факелом». И они бы выявили между собой того, кто заменит «Химки».

Либо автоматически оставил «Пари НН» в РПЛ, а в стыки отправил «Ахмат» и «Оренбург». Но не оставлял все на откуп субъективному мнению нескольких неизвестных нам лиц из бюро исполкома», – сказал Червиченко.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Химки Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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FFR
1748499935
По логике Пари НН должен был остаться, на стыки должны были идти «Ахмат» и «Оренбург».
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Ziklop
1748500058
Вот прав он!!! но у нас надо оставить Ахмат если он вылетит....
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Garrincha58
1748502295
иногда и этот эксперт говорит дело
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...уефан
1748502546
...похоже, его врачи на транквилизаторы посадили, без упоминания Спартака обошлось...
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