Червиченко высказался о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил решение спорной ситуации с вылетом команд из РПЛ.

Напрямую в Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург».

«Ахмат» и «Пари НН» играют в стыках за право остаться в высшем дивизионе.

«Химки» в среду лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.

«Такого бардака в организации и проведении соревнований в нашем футболе давно не было. Хотя у нас всякое бывало, но тут доблестные руководители переплюнули сами себя.

Даже не хочется говорить совершенно очевидные банальности вроде того, что регламент надо четко прописывать заранее, думать, каким клубам даешь лицензии, есть ли у них финансовые гарантии и чем они подкреплены.

Формулировка о том, что бюро исполкома примет решение, учитывая мнения РПЛ и ФНЛ и с учетом обстоятельств, включая результаты стыков, особенно впечатляет. То есть пять-шесть человек (или сколько там состоит в бюро исполкома) будут на основе каких-то своих личных взглядов решать, кому играть в РПЛ?

Самое отвратное, что даже сейчас РФС не пытается найти более оптимальный вариант. Я бы, к примеру, в экстренном режиме назначил еще два стыковых матча – между вылетевшими напрямую «Оренбургом» и «Факелом». И они бы выявили между собой того, кто заменит «Химки».

Либо автоматически оставил «Пари НН» в РПЛ, а в стыки отправил «Ахмат» и «Оренбург». Но не оставлял все на откуп субъективному мнению нескольких неизвестных нам лиц из бюро исполкома», – сказал Червиченко.