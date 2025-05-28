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Гончаренко прокомментировал волевую победу «Пари НН» над «Сочи»

Сегодня, 22:55

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча с «Сочи».

  • Команды борются в стыках за право выступать в следующем сезоне РПЛ.
  • Нижегородцы на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1, играя с 38-й минуты в большинстве.
  • Ответная встреча пройдет 31 мая.

«Мы сделали шаг вперед, надо готовиться к ответной игре, которая будет напряженной и сложной. Есть время восстановиться и подойти ко второму матчу во всеоружии.

Мы во втором тайме пытались растягивать соперника, чтобы они уставали. Цена ошибки велика, в концовке смогли выиграть. До 30‑й минуты чувствовали себя нервозно.

Мы, возможно, даже перенастроили команду, чтобы избежать недонастроя, поэтому играли нервозно», – сказал Гончаренко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Пари НН Сочи Гончаренко Виктор
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