Агент Шпинев рассказал о переговорах с Заремой: «Она в адеквате»

Футбольный агент Вадим Шпинев поделился воспоминаниями о переговорах с предыдущим руководством «Спартака».

– С Федуном было легче общаться?

– Признаюсь: не знаком с ним. Я общался с Заремой. Она своенравный человек с собственным мнением, но в переговорах с ней можно найти золотую середину и на что-то выйти. Она в адеквате.

А Федун, кстати, поименно знал каждого футболиста академии – он был в теме. Спроси сейчас руководство «Спартака» – знают ли они хоть кого-то?