Агент Шпинев рассказал о переговорах с Заремой: «Она в адеквате»

Футбольный агент Вадим Шпинев поделился воспоминаниями о переговорах с предыдущим руководством «Спартака».
– С Федуном было легче общаться?
– Признаюсь: не знаком с ним. Я общался с Заремой. Она своенравный человек с собственным мнением, но в переговорах с ней можно найти золотую середину и на что-то выйти. Она в адеквате.
А Федун, кстати, поименно знал каждого футболиста академии – он был в теме. Спроси сейчас руководство «Спартака» – знают ли они хоть кого-то?
- Шпинев представляет интересы экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.
- Федун с Заремой покинули клуб в 2022 году.
Источник: Sport24