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  • Агент Шпинев рассказал о переговорах с Заремой: «Она в адеквате»

Агент Шпинев рассказал о переговорах с Заремой: «Она в адеквате»

Сегодня, 15:30
2

Футбольный агент Вадим Шпинев поделился воспоминаниями о переговорах с предыдущим руководством «Спартака».

– С Федуном было легче общаться?

– Признаюсь: не знаком с ним. Я общался с Заремой. Она своенравный человек с собственным мнением, но в переговорах с ней можно найти золотую середину и на что-то выйти. Она в адеквате.

А Федун, кстати, поименно знал каждого футболиста академии – он был в теме. Спроси сейчас руководство «Спартака» – знают ли они хоть кого-то?

  • Шпинев представляет интересы экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.
  • Федун с Заремой покинули клуб в 2022 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
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Комментарии (2)
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Городовой
1748436648
Антон Шпинев, у тебя диагнозы, как у гинеколога.
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Spartak_forv@
1748442641
С Федуном не знаком,дела решал с Заремой.Ясненько
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